«Орех шире плеч»: Настя Каменских в глянцевом платье-бюстье и алых лодочках вышла в свет

Певица приняла участие в съемках украинской версии шоу «Танцы со звездами». Смелый образ артистки не скрыл ее прелести.

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене.При этом певице почти е изменилась с тех пор, как пела в дуэте с Потапом. Она лишь похудела к свадьбе, которая состоялась в 2019 году. Теперь артистка поддерживает форму, а для выступлений, как и раньше, выбирает броские образы. Звезда привыкла, что на нее всегда обращают внимание.

На днях Каменских приехала в Дубай с мужем. Там она отдыхает и загорает на пляже. Но перед отъездом певица успела принять участие в украинской версии шоу «Танцы со звездами», где представила свой новый хит. Для появления на съемках артистка выбрала латексное платье-бюстье с тонким поясом.Наряд дополнили алые туфли-лодочки, колготки в сетку и цветок на чокере. Настя грациозно позировала с пышной прической.

Глянцевый наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. Она сверкнула ложбинкой, а также не скрыла пышные бедра.

«Между нами только танец. Как символично эти слова из песни „Красное вино“ отписывают вечер воскресенья на „Танцах со звездами“. С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников шоу!» — написала артистка.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие осыпали ее комплиментами. «О боже, кто создал тебя такую», «Она просто богиня, нет слов. Сексуальности Каменских нет равных», «Крашиха», «Ну бесподобный наряд», «Ваши формы изумляют взор», «Орех шире плеч», «Обтянула свою сдобу», — прокомментировали пост подписчики.

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