«Попросили поменять»: Стриженова в платье с пышными рукавами отметилась в Останкино

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачу «Время покажет», а также уже больше 20 лет является ведущей передачи «Доброе утро». Так как многие зрители начинают свой день с просмотра эфира, то Екатерина старается выглядеть безупречно и радовать своим видом всех зрителей. Она не скрывает, что зачастую стилисты подбирают для нее луки.

Недавно с Екатериной произошла неловкая ситуация. Она пришла в «Останкино» в наряде, который был вывернут наизнанку. Тогда телеведущая заметила на себе много взглядов. А накануне она собиралась сниматься в «Добром утре» в синем платье с пышными рукавами. Наряд цвета бриза дополнил пояс. Однако ей пришлось переодеться в более сдержанное клетчатое платье, так как ее образ посчитали неудачным.

«Попросили поменять это платье, сказали, что зритель не поймет, подумает, что я с вчера не переодевалась», — написала она. «Вас что-то смущает в этом образе?» — спросила звезда.

Поклонники сочли, что оба наряда красивые и выглядят стильно. Многие осыпали телеведущую комплиментами. «Как всегда, свежа, красива», «Первый вариант такой более нарядный», «Ничего не смущает», «Да, красотка, так красотка», «Только вы заставляете вставать утром», «Очень красивые платья», «Вам все идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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