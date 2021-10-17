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«Великолепный вечер»: Алеся Кафельникова в тотально черном образе позировала с Яной Рудковской на модном показе

Модель посетила выставку Lady Dior As Seen By.

«Великолепный вечер»: Алеся Кафельникова в тотально черном образе позировала с Яной Рудковской на модном показе
Алеся Кафельникова. Фото: Instagram.com/kafelnikova_a

В одной из последних публикаций личного микроблога жены бизнесмена Георгия Петришина появилась фотография с Яной Рудковской в обнимку. Алеся Кафельникова встретилась с продюсером на открытии выставки модного дома Dior.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова предпочла для мероприятия образ в тотально черном стиле. Алеся оделась в кожаный топ-бюстье и юбку в крупную сетку до щиколоток.

Кафельникова подчеркнула талию массивным ремнем, а на ноги выбрала ботинки челси.

Знаменитость завершила образ красной помадой и золотыми украшениями в комбинации с черным клтачем-конвертом.

«Великолепный вечер и я в Dior на открытии выставки Lady Dior As Seen By в Москве, вдохновленной легендарной моделью. Обязательно к посещению, вдохновитесь и зарядитесь красотой этой осенью так же, как и я», – отметила Кафельникова.

Алеся Кафельникова с Яной Рудковской. Фото: Instagram.com/kafelnikova_a
Алеся Кафельникова с Яной Рудковской. Фото: Instagram.com/kafelnikova_a

Напомним, ране Алеся Кафельникова показала маленькую дочь Киару на прогулке в Париже. Малышка спала в нежно-розовом комбинезоне.

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