Ксения Бородина покрасовалась в кожаных мини-шортах и самых трендовых сапогах осени

Ксения Бородина является ведущей «Дом-2». Она не покидала свой пост с момента основания проекта. В свое время ей довелось вести шоу с Ксенией Собчак, а потом с Ольгой Бузовой. Участники часто обращаются к ней за советом. Однако в этом году сама Бородина пережила непростой период. Она развелась с мужем Курбаном Омаровым. Теперь телеведущая чаще выходит в свет и регулярно балует себя обновками.

Этой осенью у Ксении почти нет свободного времени, так как она много тренируется. Ведущая телестройки участвует в шоу «Ледниковый период». Однако накануне она решила поужинать в компании подруг. Для такого случая телеведущая нарядилась в поло изумрудного цвета, кожаные мини-шорты и сапоги-трубы, которые стали хитом этого сезона. В таких сапогах отметились Юлия Меньшова, Анна Нетребко и другие звезды.

Наряд подчеркнул стройные ноги Бородиной. Она признавалась, что благодаря фигурному катанию ее фигура преобразилась. Телеведущая покрасовалась перед камерой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, какие ножки», «Знала, что у вас будут такие сапожки», «Ну красотка, как иначе?», «Ваш любимый цвет», «Просто шикарно, но в шортах не холодно?», «Смелый образ для столичной осени», «Махровые колготки пригодятся», «Очень худенькая», «Ну какая чика», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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