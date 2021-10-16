Акцент на ножки: Водянова щегольнула в алом мини-платье со шлейфом и на каблуках

Наталья Водянова является известной моделью. Она начала строить свою карьеру в 17 лет. Теперь русская красавица живут в Париже и воспитывает пятерых детей. В первом браке у нее родились: Лукас, Нева и Виктор. Нынешнему избранницу, миллиардеру Антуану Арно, она подарила двоих сыновей: Максима и Романа. Обычно свободное время модель посвящает наследникам.

Однако этой осенью Водянова появилась на Неделе моды. Она также несколько раз сама выходила на подиум и участвовала в фотосессиях. Недавно модель пожаловалась на плохое самочувствие, но она быстро поправилась. На днях жена французского миллиардера снова вышла в свет. Наталья отправилась на вечеринку с друзьями в алом мини-платье со шлейфом и серебристых босоножках на шпильке.

Модель много танцевала и веселилась с друзьями. Наряд подчеркнул ее стройные и рельефные ноги. Водянова также сделала небрежную укладку и подчеркнула природную карту макияжем с алой помадой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Боже! Какое платье», «Очень ярко, просто огонь!», «Наталья, вы очаровательная», «Нашата, какие стройные ножки», «Вы просто очарование», «Как мне нравится ваш наряд», «Такой фигурке можно только позавидовать», «Как же вы хороши», «Очень яркий образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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