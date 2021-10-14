«Ой! Девушка-весна»: Валерия покрасовалась в ультрамариновом костюме в цветочек и пальто-пончо

Валерия не перестает восхищать поклонников. Певица в этом году стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина в новогоднюю ночь родилась дочка Селин. Теперь артистка старается свободное время посвящать внучке, гуляя с ней и играя. Примечательно, что Валерия в 53 года выглядит очень молодо. Даже муж Иосиф Пригожин отмечал, что ее сложно назвать бабушкой.

Более того, Валерия не боится экспериментировать со стилем. Она позволяет себе носить шорты и короткие платья. Осенью певица все чаще отдает предпочтение нарядам из денима и утепленным пальто. Однако на фотосессии она примерила необычный лук. Наряд с лосинами в цветочек дополняло пальто-пончо с таким же рисунком. Туфли лодочки подчеркнули стройные ноги звезды. Она красовалась на камеру.

«Какая красивая! Ой! Девушка-весна», — заявил женский голос за кадром.

Поклонники были впечатлены таким аутфитом. Многие сочли, что он слишком яркий. Другие остались в восторге от нетривиального осеннего лука. «Да, красавица», «Такие стройные ножки», «Сапожки бы сюда и супер», «Пальто прям сказочное», «Какая-то необычная красота», «Такую даму сразу заметишь на улице», «Ну пальто выглядит необычно», «Как из сказки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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