«Ноги просто шикарные»: Нетребко в приталенном жакете и сапогах-трубах поразила стройностью

Оперная дива посетила Третьяковскую галерею. Поклонники были впечатлены тем, как она выглядит.

Анна Нетребко в этом году возобновила гастроли. Она все лето ездила по Европе, где давала концерты. С собой артистка всегда берет несколько чемоданов. Она собрала целую коллекцию вечерних платьев и концертных нарядов, поэтому каждый раз оказывается на сцене в новом образе. Даже для простых прогулок певицы предпочитает наряжаться, экспериментируя с фактурами и цветами.

Так этой осенью Анна проводит время в России. Она отпраздновала юбилей в Кремле, а потом посетила Самару, Нижний Новгород, Воронеж. Певица носила пуховики с дутыми платками, которые в моде в этом сезоне. А вот на днях она снова оказалась в Москве. После концерта в Большом театре оперная дива отправилась гулять. Нетребко облачилась в пальто, а руки спрятала в муфте.

В Третьяковской галерее она запечатлелась на фоне картин в черных брюках скинни и приталенном жакете на пуговицах. Сапоги-трубы дополняли монохромный лук.

Поклонники поразились тому, как похудела звезда. Они были сражены ее красотой и осыпали 50-летнюю артистку комплиментами. «Красотка! Какой шикарный наряд! Стройняшка», «Какая вы стройняшечка», «Ноги! Ноги просто безупречные», «Ноги просто шикарные! Прекрасно выглядите», «Милая, светлая, обонятельная Аннушка», «Какая крутая», «Это наряд бесподобен», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.