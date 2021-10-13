«Женственное и романтичное»: Стриженова в белом кружевном платье макси появилась на работе

Телеведущая во время съемок отметилась в легком наряде, который дополнили туфлями-лодочками. Стилист-имиджмейкер Анастасия Стар указала на ошибки в образе.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она давно успела стать узнаваемой персоной. Более того, артистка играет в театре. Для появления не только в кадре, но и на публике она тщательно выбирает образы. В обычной жизни зачастую телеведущая носит наряды своей сестры, которая является дизайнером. А вот в «Останкино» для нее луки подбирают стилисты.

Обычно Стриженова носит жакеты и блузки с юбками. Однако порой ее наряжают и в другие, более расслабленные образы. На этот раз в студии передачи «Доброе утро» она предстала в белом кружевном платье макси с поясом и карманами. Наряд на пуговицах дополнили туфли-лодочки в тон и жемчужные сережки. Ей довелось увидеться с Алексеем Кортневым прямо на работе.

Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие одарили 53-летнюю звезду эфира комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Платье с кружевом ришелье само по себе женственное и романтичное, но в этом исполнении вызывает у меня стилистические вопросы. Екатерина Стриженова выбрала платье длины макси с поясом и карманами на груди. Во-первых я бы это платье укоротила до ломов миди, чтобы открыть щиколотки и сделать образ более утонченным. Карманы на груди визуально увеличивают декольте, что является плюсом для всех, кому не хватает объема, но в данном случае оно смотрятся неуместно и грубо. Ремни, которые идут в комплекте с платьями и юбками сразу отправляем в утиль. Заменяем на кожаный бежевый или голубой, коричневый цвет. Туфли-лодочки замечательные, да и украшения тоже. Екатерине следует немного доработать образ и будет идеально», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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