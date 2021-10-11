«Прибавила десяток сантиметров роста»: беременная Нюша вытянула силуэт при помощи модного приема

Певица Нюша готовится во второй раз стать мамой. Наследник вокалистки и ее мужа Игоря Сивова появится на свет уже совсем скоро. Недавно Нюша рассказала, что на этот раз у нее родится сын, а у ее старшей дочери Симбы будет братик.

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Беременность у Нюши протекает без эксцессов, так что будущая мама позволяет себе много путешествовать, развлекаться и наряжаться.

На фото в микроблоге Нюша предстала, облаченной в total black. Она сочетала лосины с объемным блейзером, спрятавшим ее округлившийся животик, и дополнила образ ботинками и сумкой с леопардовым принтом.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Виктория Шабанова нашла этот аутфит Нюши гармоничным и целостным и визуально вытягивающим фигуру и придающим несколько сантиметров роста.

«Певица Нюша продемонстрировала замечательный пример актуального, стильного и сбалансированного осеннего образа, — отметила Виктория Шабанова в беседе с Teleprogramma.pro. — Несмотря на очень объемный блейзер, фигура не выглядит громоздко за счет лосин, подчеркивающих стройные ноги певицы и объемных ботинок, которые своей массивностью уравновешивают силуэт. Полоска блейзера, а так же единая вертикаль цвета, визуально удлиняют силуэт и прибавляют десяток сантиметров роста. Обязательно рекомендую брать на заметку такой прием тем, кто хочет казаться выше и стройнее. Сумка с леопардовым принтом служит ярким акцентом в образе. Хочу отметить, что аутфит Нюши — это еще и пример грамотного и ненавязчивого сочетания принтов. Полосатый блейзер гармонично дополнен леопардовой сумочкой, повторяющей в своей палитре основной цвет одежды. Единственное, что я могла бы рекомендовать — дополнить водолазку базовым ожерельем. Хотя, в контексте данного образа это не критично. Прическа, одежда и аксессуары смотрятся гармонично, целостно и весь образ очень идет будущей маме».

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с 2018 года.

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