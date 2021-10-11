«Обратите внимание на обувь!»: Пегова похвасталась клетчатым костюмом по фигуре и ультрамодными «курносыми» ботинками

Звезда сериалов Ирина Пегова похвасталась перед подписчиками микроблога новым нарядом, который специально для нее сшили в ателье. На снимке актриса предстала в брючном костюме в клетку, облегающем ее фигуру и модных «курносых» ботинках.

«Это моя личная находка. Ателье, которое исполняет все мои заветные желания! Любой каприз! Учитывая, что фигура у меня не стандартная, непропорциональная», — написала Ирина Пегова в микроблоге.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей нашла аутфит Ирины Пеговой очень удачным, обратив внимание на удачный крой костюма и ультрамодную обувь, с которой актриса сочетала наряд.

«Костюм прекрасно скроен, достаточно прорисовывает силуэт, моделируя форму и показывая разницу талии и бедер, — отметила стилист Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Длина жакета и брюк пропорциональны фигуре актрисе. Сочетание бежевой клетки с оранжево-красными аксессуарами подходит идеально. Обратите внимание на обувь! Хитом этого осеннего сезона являются «курносые» ботинки, с чуть-чуть рельефным квадратным мысом. Это свежий тренд, пришедший на смену «квадратным» и массивным ботинкам».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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