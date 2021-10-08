Кайли Дженнер подчеркнула большой животик обтягивающим костюмом кровавого цвета

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Кайли Дженнер появилась свежая фотография американской знаменитости в соблазнительном наряде. Примечательно, что комбинезон возлюбленной Трэвиса Скотта не утаил ее прелести фигуры.

Кайли выбрала для новой фотосессии кроваво-красный цвет. Модель надела классические лодочки, а поверх — леггинсы. Узкие брюки плотно обхватили сочные бедра фигуристой брюнетки. Они плавно перетекали в лонгслив.

Комбинезон подчеркнул упругую грудь Дженнер и ее округлый животик. Напомним, что Кайли ждет второго ребенка от избранника. После расставания с музыкантом Трэвисом Скоттом бизнес-леди вновь сошлась с артистом. Теперь пара готова стать родителями во второй раз.

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Когда Кайли сообщила о своей второй беременности, она стала чаще публиковать снимки с большим животом. Вот и в этот раз Дженнер акцентировала внимание поклонников на своем «интересном» положении.

Знаменитость дополнила эластичный комбинезон длинным пальто с высокими плечами ярко-красного цвета.

Наполним, ранее Кайли Дженнер примерила на себя образ Фредди Крюгера для рекламы новой коллекции косметики.

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