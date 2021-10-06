«И объем добавил, и возраст»: какой оттенок не стоит выбирать шатенкам, показала Жанна Левина-Мартиросян

Насладиться осенней теплой погодой, а заодно пополнить яркими снимками свой инстаграм решила Жанна Левина-Мартиросян. Для прогулки по набережной она выбрала неприметный образ. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Диана Плиско отметила, что этот образ не самый лучший, который когда-либо примеряла жена популярного комика.

«На мой взгляд, не самый лучший образ Жанны. Если посмотреть, как она обычно одевается – ярко, заметно, то в этом образе она получилась «серой мышкой». Это вообще не ложится на ее характер, потому что она яркая, открытая, жизнерадостная. Серый в этом сезоне актуален, но серый серому рознь. В данном случае он еще и объем добавил, и возраст», — сказала Плиско.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско – стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на ютуб-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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