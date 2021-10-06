«Интересно и элегантно»: Ольга Кабо показала идеальный образ для прогулок

Золотая осень – лучшее время для ярких фотографий и прогулок на свежем воздухе. Воспользоваться этим моментом решила и Ольга Кабо. Для прогулки в парке она выбрала двубортное пальто винного оттенка. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова считает, что актриса подобрала идеальный образ для прогулок солнечной осенью.

«Вся одежда относится к базовому стилю, поэтому прекрасно сочетается между собой. Двубортное пальто так же немного напоминает нам стиль милитари, что привносит в образ дополнительную изюминку. Все элементы аутфита выполнены из разных фактур — это один из приемов при комбинировании вещей базового гардероба. За счет этого он смотрится интересно и элегантно», — сказала Шабанова.

Но при этом эксперт отметила, что есть один нюанс.

«Поскольку цвет верха и низа контрастен, то выпущенный свитер визуально съедает рост. Я могла бы рекомендовать заправить боковую или переднюю часть свитера в брюки, показав линию талии. Визуально такой прием поможет удлинить ноги и сделать силуэт пропорциональным. Так же базовому образу можно было бы добавить аксессуары в виде ожерелья либо сережек, например в форме цепи, они сделают аутфит еще интереснее. Приглушенные цвета очень идут актрисе и подчеркивают ее природную красоту. Образ получился сдержанным, элегантным и уютным. Подобные вещи есть в гардеробе любой девушки, так что обязательно берите на заметку этот осенний аутфит», — добавила Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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