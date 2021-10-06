Шипы и классические цвета: Водянова подчеркнула хрупкие плечи оригинальной блузой

Супермодель отметилась на Неделе моды в Париже.

Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно отметились на Неделе моды в Париже. Супермодель блистала в разных нарядах, а для гала-ужина выбрала беспроигрышный черно-белый вариант аутфита.

Многодетная мама блистала в блузе с объемными рукавами и брюках с высокой талией. Образ она завершила туфлями, усыпанными шипами.

«Наша Наташа самая красивая! Огонь! Классная! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Наталья Водянова стала женой французского миллионера Антуана Арно. Пара встречалась несколько лет и супермодель успела родить бизнесмену двоих сыновей – Максима и Романа. Кроме того, у Натальи есть еще трое наследников от предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.