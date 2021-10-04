Яна Рудковская сверкнула стройными ножками в платье трендового цвета

В одной из последних Stories личного микроблога жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась фотография знаменитости в платье-футляре актуального цвета.

Яна не побоялась надеть наряд длины мини. Крошечное платье не утаило стройные ножки блондинки. Рудковская показала, что следит за последними трендами мира моды. Продюсер отдала предпочтение цвету «взбесившейся Барби».

Платье Рудковской было украшено большим бантом и стразами по краю декольте. Бизнес-леди дополнила образ аккуратными украшениями и дорогими туфлями люксового бренда Manolo Blahnik в цвет платья.

Отметим, туфли Яны стоят в районе 70 тысяч рублей.

Рудковская позировала в модном образе на трапе частного джета. Продюсер игриво вильнула бедром и спрятала одну ножку за другой. Яна поставила руку на талию, продемонстрировав упругие мышцы бицепса.

Напомним, ранее стало известно, что подопечный Яны Рудковской стал артистом продюсерского центра Арама Арчера. В команду к Ольге Бузовой, Кате Лель и Григорию Лепсу присоединился Дима Билан.

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