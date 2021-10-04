«Яркий цвет»: Вера Брежнева примерила рубашку самого модного оттенка этой осени

Вера Брежнева знает, как умело подчеркнуть длинные ноги и точеную фигуру. На этот раз артистка позировала для своего инстаграм в коротких шортах, кроп-топе, а поверх накинула просторную рубашку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Елена Павленко отметила, что образ получился стильным и модным.

«Вера использовала яркий цвет в одежде – зеленый, который модный сейчас и останется с нами еще на следующий сезон. Прекрасно подобраны аксессуары (массивная цепь и серьги со стильными очками) и шорты из денима, которые давно стали классикой. Многие модные дома демонстрировали это в своих коллекциях SS’21, а также мюли, которые являются мастхевом SS’21 в цвет рубашки», — сказала Павленко.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко – стилист-имиджмейкер. Образование: Академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» USTYLE school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы – полтора года.

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