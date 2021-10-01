Элегантная в своей простоте: Галина Юдашкина предстала в джинсах с рваным краем и туфлях «Шанель»

Единственная наследница известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина Юдашкина вместе с мужем и двумя сыновьями Анатолием и Аркадием живет в Гонконге.

Жаркая страна диктует Галине Юдашкиной свои правила в одежде. Но дочери прославленного модного дизайнера удается выглядеть стильной даже, когда сильно палит солнце.

Сейчас, правда, погода стала чуть комфортнее. И Галина Юдашкина демонстрирует модные и минималистичные образы, элегантные в своей простоте.

На фото в микроблоге Галина Юдашкина предстала в белой блузе и джинсах, сочетав их с сумкой и туфлями «Шанель».

«Сегодня в Гонконге праздник — День образования КНР, весь народ гуляет», — подписала кадр Галина Юдашкина.

Аутфит Галины Юдашкиной оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Диана Плиско.

«Образ абсолютно минималистичный и базовый, без ярких ацентов, — отметила Диана Плиско. – Хорошо он тем, как подобраны аксессуары. Туфли «Шанель» — такая классическая, минималистичная модель и плюс очень модная сегодня сумка. Джинсы вполне трендовые, с высокой посадкой, которая идет Галине Юдашкиной. А их рваный низ добавляет изюминку образу».

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды больше 10 лет.

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