«Напоминает Николь Кидман»: Светлана Ходченкова покрасовалась в кожаной мини-юбке и ботинках в стиле «гранж»

39-летняя звезда театра и кино Светлана Ходченкова явно обладает тонким эстетическим вкусом. Все наряды актрисы стилистически выверены и всегда вызывают восторг у ее поклонников.

На днях Светлана Ходченкова предстала в образе модели образца конца прошлого века, в котором выглядела очень органично.

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Аутфит Светланы Ходченковой оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Оксана Шлентова.

«На мой взгляд, на данном фото Светлана Ходченкова напоминает актрису и модель Николь Кидман, — отметила Оксана Шлентова. — Аутфит отсылает к 90-м годам прошлого века — кожаная мини-юбка, свитер и ботинки в стиле «гранж». Светлана относится к цветотипу «весна», к типажу внешности «романтик драматик», стиль — романтический. Я бы посоветовала примерять образ чуть нежнее, романтичнее, плавные переходы в цвете, линиях одежды. По фактуре ткани подходят мягкие, плавные текстуры, плавный переход цвета, монохром. Длина миди, макси. Для такого типажа внешности подходят платья, блузы, юбки в романтическом, классическом стиле. По цветовой гамме — нежные оттенки, без резких ярких контрастов. С черным цветом в одежде надо быть осторожнее, чтобы не погасить природную романтичность и естественность внешности. Девушкам такого типа подойдут коктейльные платья нежных оттенков (розовый, голубой, пудровый, зеленый, белый). Осторожнее с бежевым, персиковым, оранжевым в портретной зоне, так как будет сливаться с цветом волос».

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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