Рита Дакота в платье с принтом мильфлер покрутилась, засветив осиную талию

Исполнительница Рита Дакота продемонстрировала новое платье с цветочным принтом и постройневшее тело. Небольшой ролик с дефиле знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Рита облачилась в черное мини-платье с принтом в виде маленьких красных цветов. Певица призналась, что не привыкла носить такой короткий наряд. Однако Дакота постройнела и решила всем это показать. К слову, платье с принтом мильфлер помогло ей в этом.

Наряд эффектно сел по фигуре Риты. А глубокое декольте обнажило «ложбинку греха».

«Ни то платье животворящее, ни то я реально похудела, и теперь все платья животворящие. А вообще очень боязно такое носить. Никогда в таком не ходила», — призналась Дакота.

Поклонники Риты отметили, что артистке не стоит переживать. Такое платье делает ее еще красивее:

«Похудела, еще как! И платье очень идет», «Очень шикарно и красиво на вас смотрится.

Прямо леди».

Напомним, ранее Рита Дакота поздравила бывшего мужа — музыканта Влада Соколовского — с днем рождения. Артистка, несмотря на развод, остается другом исполнителя.

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