По-деловому: Кейт Миддлтон предстала на публике в сливовом брючном костюме

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям произвели фурор на красной дорожке в Лондоне, а сразу после отправились с рабочим визитом в Северную Ирландию. Накануне они встретились со студентами одного из главных университетов страны, с которым сыграли в футбол, теперь же провели деловую встречу.

На публике Кейт появилась в сливовом брючном костюме и туфлях на низком устойчивом каблуке. Образ герцогиня дополнила серьгами-кольцами, а волосы собрала в высокий хвост.

Добавим, что это не первый визит герцога и герцогини Кембриджских в Северную Ирландию. Они бывали там несколько раз в 2016 и 2019 годах. Однако это их первый визит в Дерри.

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