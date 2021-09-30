Во всем блеске: Лопырева в мини-платье на тонких бретельках повеселилась на вечеринке

Виктория Лопырева минувшим летом отпраздновала 38-летие. Примечательно, что модель может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. В 2019 году она родила сына Марка Лео. Тогда блондинка не могла скрыть, что поправилась. Однако со временем она снова смогла заниматься спортом и даже вернулась в форму.

Если в прошлом году Виктория предпочитала пережидать пандемию в Дубае, то в этом году она несколько раз приезжала в Москву. Модель с радостью участвует в разных мероприятиях от экономических форумов до вечеринок друзей. Так накануне жена Игоря Булатова отметилась на празднике, где продемонстрировала броский образ.

Лопырева позировала в черном мини-платье, усыпанным стразами. Наряд на тонких бретельках дополнила блестящая сумка-шар и босоножки на шпильке. Модель подчеркнула свою стройность и длинные ноги. Во время вечеринки она танцевала ив веселилась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Супер блондинка!», «От таких ног можно все потерять», «Ну очень похудели», «Такая хрупкая статуэтка», «Ну завораживаете своим видом», «Мужчины точно от вас без ума», «Вы словно видение», «Ох, эти ноги», «А также выглядеть можно? Это законно?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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