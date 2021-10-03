Надевает все лучшее сразу: образы Наташи Королевой, которые вызвали недоумение у стилиста

Модный эксперт Teleprogramma.pro Мария Рябова пришла к выводу, что певица Наташа Королева еще находится в поиске своего стиля, который бы отражал ее внутреннее «я».

Певица Наташа Королева, в этом году отметившая свое 48-летие, явно претендует на лавры своей мамы Людмилы Порывай. Как и ее родительница, Наташа Королева обожает представать на публике в ярких нарядах. При этом ее тоже часто подводит чувство меры и стиля.

Модный эксперт, стилист-имиджмейкер Teleprogramma.pro Мария Рябова пришла к выводу, что Наташа Королева все еще находится в поиске своего стиля.

В костюме цвета свежей травы и с банданой на голове Наташа Королева отправилась на прогулку, считая, вероятно, что одета в соответствии со всеми последними тенденциями. Но оказалось, это совсем не так.

«Неудачный образ, — считает стилист Мария Рябова. – Яркий чересчур. Ощущение, что хотели повторить все последние тренды, но не получилось. Цветной макияж глаз, красная помада здесь лишние, так же, как и радужные серьги. Платок хочется либо убрать совсем, либо заменить на более лаконичный принт. С обувью тоже беда: виднеющиеся носки и массивные кеды делают только хуже, более легкая модель или лодочки могли бы спасти положение, при условии соблюдения всего вышеперечисленного».

В этом ярком наряде Наташа Королева пыталась блистать в Калининграде, но опять случился провал.

«Образ в целом выглядит слишком пестро, — отметила стилист Мария Рябова. — Наталья явно хотела сделать модный casual лук с толстовкой, кроссовками и костюмом, но не вышло именно из-за последнего. Он сам по себе очень акцентный, также приталенный жакет не предполагает объемной вещи под собой. Можно было надеть белый топ и дополнить кроссовками, но более массивными и белыми, тогда образ остался бы ярким, но в меру».

В ярко-розовых велосипедках Наташа Королева вместе с мамой Людмилой Порывай и сыном Архипом появилась в передаче канала «МУЗ-ТВ». Стилист отметила, что такой наряд был бы уместен только для семейного вечера.

«Короткие велосипедки подчеркивают стройные ноги Натальи, — сказала Мария Рябова. — Наряд яркого, модного цвета, но кроссовки стоит заменить на слегка массивные, эти лук портят. Серьги я бы тоже убрала, они уводят образ то ли в диско, то ли Наталья хотела романтики… Без них было бы лучше».

Наташа Королева пришла в шортиках на день рождения Игоря Крутого, который тот отмечал минувшим летом в Турции. В кадре звезда позирует в обществе Льва Лещенко и Николая Баскова. Образ вновь, увы, провальный.

«Мог бы получиться прекрасный образ в стиле Dolce&Gabbana, если бы не короткие шорты с кружевом, такая модель подходит больше для дома. Широкие брюки палаццо и лодочки сделали бы образ стильным и дорогим, прическу и макияж можно было бы оставить», — считает Мария Рябова.

В этом платье Наташа Королева предстала во время прогулки на яхте по Москва-реке. Конец мая – прекрасное время. Правда, для характеристики этого образа Наташи Королевой стилист подобрала антонимичные эпитеты.

«Лук выглядит неактуально благодаря нескольким факторам… Цветочный принт на черном фоне довольно коварен и с легкостью может упрощать образ и делать его устаревшим, здесь этому способствует еще и драпировка на талии. Серьги и сумочка в данном случае тоже выглядят несовременно», — вынесла вердикт этому луку Мария Рябова.

Этим видео, которое появилось на ее страничке в Instagram ранней весной, Наташа Королева приглашала поклонников на концерт весной. Для убедительности звезда исполняла свой хит «Мужичок с гармошкой».

«В целом образ неплохой, базовые вещи, что может быть не так? – прокомментировала Мария Рябова. — Однако шапка или бейсболка здесь логичнее. Плюс штаны белого оттенка выглядели бы более лаконично и в союзе с жилетом и ботинками вытягивали бы силуэт. Макияж для такого расслабленного лука выглядит слишком ярким и неуместным, так же как кислотная искусственная коса, снова отсылки к 90-м годам. Сейчас в тренде натуральность и подобные шалости, скорее, для подростков или детей».

В итоге, стилист Мария Рябова пришла к выводу, что Наташа Королева все еще находится в поиске своего стиля. Возможно, с возрастом звезда изменится в лучшую сторону, и мы увидим более стильную и утонченную Наташу Королеву.

«Наталья любит быть яркой, обращать на себя внимание, подчеркивая фигуру и стройные ноги длиной мини, а красоту макияжем, — резюмировала стилист Мария Рябова. — В образах и манере одеваться читается любовь к 90-м. Это не плохо и не хорошо, она такая. Иногда образы выходят удачные, а иногда нет. Возможно, со временем Наталья найдет ту идеальную формулу своего стиля, современного, но отражающего ее внутреннее «я».

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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