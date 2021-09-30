«Современная Barbi doll»: Бузова примерила два платья в кукольном стиле с модными ботинками

Ольга Бузова в скором времени отпразднует юбилей своей певческой карьеры. Телеведущая после развода с Дмитрием Тарасовым стала снимать клипы и выпускать треки. Несмотря на многочисленную критику коллег, она смогла стать успешной и даже гастролировала по стране. Теперь артистка намерена выступить в «Крокус Сити Холл», но также активно снимается в новых проектах.

Ольга всегда старается продумывать свои наряды. Она не боится экспериментировать. В последнее время телеведущая старается носить женственные образы, хоть и поправилась. Накануне для новой съемки она примерила несколько образов. Первым стало платье в стиле бэби-долл с белой пышной юбкой и плотной тканью в оттенке фуксии. Черные колготки с узором и ботинки на шнуровке на тракторной подошве дополнили ее образ.

Потом Бузова покрасовалась в платье с корсетом из денима. Наряд плотно сидела на ее фигуре. Ей даже пришлось пришить пуговицы, чтобы они не расстегнулись во время эфира. Этот наряд также дополнили ботинки, но уже белого цвета без шнуровки. Именно такая обувь с толстой подошвой в тренде не первый сезон. После съемки Ольга переоделась в черный спортивный костюм.

«Выбираем лучший образ вчерашнего дня.

1 — современная Barbi doll.

2 — корсетное джинсовое платье с акцентом на макияж и аксессуары .

3 — спортивный костюм ( то, в чем приехала ). К съемкам по образам меня готовил Никита Карстен. Мне кажется, у нас получилось создать интересные луки», — поделилась звезда.

«Ты потрясающая во всех образах и смыслах», — заверил сам стилист Никита. Поклонники с ним согласились. «Все образы классные! Я бы остановила взор на первом варианте! Number one!», «Шик, блеск, красота», «Ну какова красота», «2 супер образ, цвет отлично подошел», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

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