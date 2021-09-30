«Опять юбку забыла?»: Шубская в велосипедках нарвалась на критику модного эксперта

Накануне Анастасия Шубская опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором позировала в шелковой просторной рубашке и обтягивающих велосипедках. Подписчики раскритиковали жену хоккеиста Александра Овечкина за чрезмерную худобу. А эксперт портала Teleprogramm.pro, стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая отметила, что ей «хочется «прикрыть» только паховую зону».

«Опять юбку забыла? Именно так многие реагируют на этот предмет одежды. Красивые ноги Анастасии отлично подчеркивают легинсы, но хочется «прикрыть» паховую зону и оставить акценты только на ногах. Я бы рекомендовала заменить блузу на объемный пиджак, добавить ремень. А еще заменить клатч на более современный, чтобы «сбавить» обороты вечернего образа. Либо добавить брюки-палаццо и заменить велосипедки на благородные брюки», — сказала Маковецкая.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Руководитель собственного event-агентства. Сооснователь Всероссийского сообщества стилистов. Амбассадор UMA

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