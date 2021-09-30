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«Опять юбку забыла?»: Шубская в велосипедках нарвалась на критику модного эксперта

Образ модели разобрала стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«Опять юбку забыла?»: Шубская в велосипедках нарвалась на критику модного эксперта
Анастасия Шубская. Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Накануне Анастасия Шубская опубликовала в своем инстаграме снимок, на котором позировала в шелковой просторной рубашке и обтягивающих велосипедках. Подписчики раскритиковали жену хоккеиста Александра Овечкина за чрезмерную худобу. А эксперт портала Teleprogramm.pro, стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая отметила, что ей «хочется «прикрыть» только паховую зону».

Анастасия Шубская
Анастасия Шубская. Скриншот: instagram.com/nastyashubskaya

«Опять юбку забыла? Именно так многие реагируют на этот предмет одежды. Красивые ноги Анастасии отлично подчеркивают легинсы, но хочется «прикрыть» паховую зону и оставить акценты только на ногах. Я бы рекомендовала заменить блузу на объемный пиджак, добавить ремень. А еще заменить клатч на более современный, чтобы «сбавить» обороты вечернего образа. Либо добавить брюки-палаццо и заменить велосипедки на благородные брюки», — сказала Маковецкая.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Руководитель собственного event-агентства. Сооснователь Всероссийского сообщества стилистов. Амбассадор UMA

Юлия Маковецкая
Юлия Маковецкая. Фото: личный архив

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Анастасия Шубскаямода и стильМодные трендыНастасья ШубскаяшубскаяЮлия Маковецкая