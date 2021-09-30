«Как делать не нужно»: Макеева примерила пальто цвета «кэмел», но допустила стилистический промах

Анастасия Макеева объявила своим фанатам, что через неделю отправится на Мальдивы. Там актриса будет постигать азы психологии с известным в звездных кругах психологом. А пока она решила устроит шопинг, чтобы не мерзнуть наступившей осенью. В своем Instagram звезда театра поделилась фото, на котором позировала в пальто цвета «кэмел». Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Арина Николаева отметила, что данный образ Анастасии – «это показатель того, как делать не нужно».

«Все, что Анастасия подобрала правильно, это пальто, сам силуэт и длину. Нам показано сочетание нейтрального бежевого с принтом, что, в принципе, имеет право на жизнь и могло бы выглядеть актуально, если бы были верно подобраны не только цвета, но и фасоны. Такого рода блуза портит силуэт, делая девушку в разы больше. Завязки создают объем, увеличивая грудь, и тем самым утяжеляя верх.

Обувь также не подходит к этим брюкам. Из-за неправильно подобранных цветов силуэт режется, что укорачивает рост. Сюда подошли бы лоферы того же оттенка, что и брюки, а блузу можно заменить на рубашку под заправку.

Заклепки на брюках привлекают ненужное внимание, которое и так есть наверху, и в образе больше нигде не поддерживаются. В целом, к сожалению, образ получился неудачным», — сказала Николаева.