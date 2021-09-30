Неожиданная цена: британцев удивил выбор туфель принца Уильяма для красной дорожки

На днях в Лондоне состоялась долгожданная премьера фильма об агенте 007 с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Но главный фурор на красной дорожке произвели не актеры картины, а герцоги Кембриджские. «Золотое» платье Кейт Миддлтон вызвало бурю эмоций у поклонников британской королевской семьи. А вот принц Уильям удивил выбором туфель.

«Принц Уильям надел черные кашемировые туфли Arthur Sleep за 400 фунтов стерлингов. Это ручная работа английского мастера. Также он выбрал бархатный пиджак и бабочку, которые являются неотъемлемой составляющей настоящего джентльмена», — сообщает Express.

Примечательно, что будущий король носит эту обувь с 2015 года. Они стали его любимой обувью для официальных мероприятий.

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