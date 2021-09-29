Беременная и стильная: Костенко покрасовалась в кожаных мини-шортах и кроссовках Balenciaga

Анастасия Костенко не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Если в начале ее отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым многие критиковали ее, так как считали соперницей Ольги Бузовой. То со временем «Вторая вице-мисс Россия 2014 года» показала, что у нее настоящая идиллия с Тарасовым. Они сыграли свадьбу, а также завели двоих детей: Милану и Еву.

В этом году Костенко объявила о третьей беременности. Это событие стало для нее особенной радостью, так как на этот раз она ждет сына. Жена футболиста с радостью делится делится новостями и рассказывает о том, как проводит время. Несмотря на то, что модель находится уже на восьмом месяце беременности, она старается одеваться стильно. Еще недавно она носила легкие платья, но с наступлением осени и у нее в гардеробе появились более теплые наряды.

29 сентября Анастасия решила похвастаться новым образом. Она облачилась в толстовку цвета Барби и косуху оверсайз. Наряд дополнили кожаные мини-шорты и кроссовки Balenciaga, которые стоят около 73 тысяч рублей. Также в руках она держала сумочку Furla.

«Чувствую, что все будет хорошо, но переживаю. Хотя говорят, что с третьим малышом уже не так страшно, как со вторым. Когда ты не понимаешь как все урегулировать, чтобы был комфорт и всем хватило внимания», — поделилась жена футболиста.

Поклонники отметили, что у нее очень стройные ноги. Также они оценили ее образ и посчитали его слишком легким для столичной осени. «Вам не холодно так выходить на улицу?», «Боже, как вам удается быть в такой прекрасной форме в беременность?», «Крутая мамочка», «Наряд смотрится классно», «Балдею от этого вашего образа», — прокомментировали пост подписчики.

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