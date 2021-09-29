Осенний образ: Каменских отметилась в укороченных джинсах и кремовом жакете в клетку виши

Настя Каменских уже длительное время строит карьеру на сцене. Ей довелось обрести популярность, когда она выступала в дуэте с Потапом. Певица всегда могла похвастаться нестандартной фигурой, но к свадьбе с избранником она похудела. Теперь артистка не только строит сольную карьеру, но и следит за фигурой. Также ей нравится одеваться в женственные наряды. Она обычно подчеркивает свои достоинства.

больше по теме Настя Каменских покрасовалась в брюках клеш с заниженной талией и жилетке с эффектом стройности Певица в новом образе покрасовалась на камеру. Она решила поэкспериментировать с имиджем.

Не так давно на красной дорожке Каменских предстала в платье с разрезом. А в обычной жизни ей нравится носить стильные, но более сдержанные луки. Так, на этот раз она запечатлела себя в гардеробной. Певица позировала в укороченных джинсах с подворотами и кремовом жакете в клетку виши. Этот узор в моде и накануне в пальто с такой же расцветкой предстала Анна Михалкова. Небольшая сумка и солнцезащитные очки дополнили образ звезды.

Лаконичный осенний образ восхитил поклонников Насти. Многие отметили, что ей идет стиль кэжуал. Фанаты удивились тому, что она выбрала наряд, который скрыл ее достоинства. «Вот эти джинсы прекрасно сидят», «Какая ты тут скромная, даже не узнал», «А где вырез? Совсем поблекла», «Классный жакет, мне очень нравится», «Осенние цвета, красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.