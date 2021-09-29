«Красивая осень»: Юдашкина в джинсах скинни и черном пальто отметилась на прогулке в лесу

Марина Юдашкина уже давно является музой и женой Валентина Юдашкина. Они счастливы в браке больше 30 лет. Более того, избранница модельера часто сопровождает его на светских раутах, облачаясь в наряды, которые он создает. Минувшим летом пара много путешествовала по Европе. Но осенью жена кутюрье несколько недель провела в Нью-Йорке. Она демонстрировала легкие платья и стильные повседневные костюмы, гуляя в знаменитом городе.

Но недавно Марина вернулась домой. Валентин встретил супругу и даже провел с ней время на вечеринке. А вот 29 сентября жена модельера отправилась гулять по лесу возле особняка, где живет с возлюбленным. На этот раз она облачилась в черное лаконичное пальто миди и джинсы скинни. Образ дополнили туфли на каблуке и свитер молочного цвета. Она позировала среди пожелтевшей листвы.

«Красивая все-таки осень!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юдашкина. Многие отметили, что у нее очень стройные ноги. 62-летнюю светскую львицу одарили комплиментами.

«Боже, как красиво. Марина, вы неотразима», «Вы обворожительны! Осеннее солнце особенно греет», «Красивая вы, такое элегантное пальто», «Очень сдержанный образ, но вам идет», «Элегантность во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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