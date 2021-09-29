«Красотка, глаз не отвести»: Анастасия Макеева выбрала пальто такого же оттенка, как и Меган Маркл

Анастасия Макеева вновь вернулась с соцсети. О том, что она откажется от инстаграма, актриса сообщила в конце августа. Звезда театра решила не выходить в Сеть ввиду плохого самочувствия. Теперь все самое сложное позади, Макеева приступила к репетициям и выступлениям, а накануне решила пополнить гардероб.

Анастасия позировала в пальто цвета «кэмел». В тон ему подобрала брюки дудочки и яркую блузу. Примечательно, что в пальто такого же оттенка на днях вышла в свет и герцогиня Сассекская. Во время визита в Нью-Йорк Меган Маркл блистала на публике в пальто «верблюжьего» цвета и брюках ему в тон.

«Красотка, глаз не отвести! Красивая! Все к лицу! Сногсшибательная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в мае этого года Макеева в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен-строитель из Словении Роман Мальков.

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