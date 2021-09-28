«Сейчас очень актуален»: Алсу в трендовом пальто оверсайз и джинсах клеш отметилась в ресторане

Певица для посиделок с подругами выбрала элегантный осенний наряд. Ее лук оценила стилист Надя Иванова. Оказалось, что звезда допустила ошибку в образе.

Алсу выступает на сцене с юного возраста. Она давно привыкла к вниманию со стороны коллег и поклонников. Не удивительно, что у певицы наряды всегда продуманы до мелочей. Также она признавалась, что следит за длиной юбок и платьев, так как хочет показывать хороший пример дочкам: Сафине и Микелле.

Недавно Алсу вернулась из поездки в США, где она часто гуляла в бомбере и шелковых костюмах. А вот для прохладной столицы она выбрала более уютный лук. На днях артистка встретилась с подругами и посидела с ними в ресторане. Звезда предстала в джинсах клеш, ботинках на шнуровке и пальто оверсайз с принтом.

«Фиг расслабишься, когда тебя окружают умные и красивые девушки. Ни потолстеть нельзя, ни поседеть! Придется мне подождать, когда они станут только умными!» — шутливо написала Жанна Мартиросян.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. Наряд, по их мнению, придал ей статности. А вот для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Что касается пальто и принта, который мы привыкли назвать „гусиная лапка“. Кстати, в Англии его принято называть „собачий клык“ и он считается одним из древнейших принтов в Шотландии. Конечно, это уже не устаревающая классика, которую использовали Кристиан Диор и Коко Шанель в своих коллекциях. Поэтому к принту вопросов нет. Форма пальто, такой стиль оверсайз сейчас очень актуален. И такой шалевой воротник тоже в тренде. Если рассматривать пальто, то ставим за него твердую пятерку. Что касается джинсов клеш, то это достаточно деликатный фасон джинсов. Они обычно вытягивают ноги у тех, у кого они и без того длинные. А если роста не хватает, то джинсы клеш лучше не использовать, так как они укорачивают и немного укрупняют фигуру. Но Алсу этого не стоит бояться, так ка кона девушка хрупкая. У нее рост позволяет носить такой фасон. Тут есть вопрос только к цвету. С таким пальто и плотной водолазкой голубые джинсы не очень хорошо сочетаются. Получается, что пальто и водолазка из осенней коллекции, а светлые джинсы — отсылка к лету. Если бы это были джинсы черного цвета или классические брюки, черные джинсы скинни, то образ смотрелся бы более гармонично. А такая композиция, когда темный верх и светлый них, объемное пальто — очень рисковый вариант. Образ все-таки стоит подкорректировать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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