Акцент на лодыжки: Стриженова в объемной блузке в крапинку и юбке-футляре предстала на работе

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. При этом она также играет в театре. Артистка всегда находит время на семью, так как счастлива в браке с Александром Стриженовым и помогает растить своего внука Петра. Недавно она отметилась на прогулке с малышом. При этом 53-летняя телеведущая показала стильный наряд с белым пальто и платком вместо шапки.

На работе Стриженова тоже старается выглядеть элегантно. Она не скрывает, что часто образы для нее подбирают стилисты. Обычно наряды выполнены в офисном стиле, но имеют модные детали. Недавно в «Останкино» телеведущая привлекла к себе больше внимания, чем хотела. Лишь потом она заметила, что надела платье наизнанку. А вот на этот раз артистка продемонстрировала новый лаконичный образ.

На этот раз Екатерина облачилась в юбку-футляр и белую блузку в крапинку с объемными рукавами. Такая блузка оверсайз скрыла изъяны ее фигуры и проблемную часть тела многих женщин — живот. Туфли на каблуке дополнили ее лук. А облегающая юбка позволила сделать акцент на лодыжки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она могла бы украсить обложки глянца в таком наряде. «Как вам удается всегда так стильно выглядеть», «Вы кладезь образов для офиса», «Как вам идут такие блузки», «Очень красиво, с вашей фигурой такие наряды прям в точку», «Как научиться также одеваться», «Мне особенно нравится такая подача себя», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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