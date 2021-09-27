Стриженова в белоснежной юбке плиссе и жакете изумрудного цвета сделала акцент на стройность

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она уже давно ведет передачу «Доброе утро», а также еще один проект «Время покажет». В эфир Екатерина выходит почти каждый день и при этом ее образы всегда подобраны с особой внимательностью. В этом ей помогают стилисты. Также телеведущая зачастую отдает предпочтения нарядам, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

На днях Стриженова отметилась на работе в твидовом жакете и розовой юбке. Поклонники были восхищены ее нарядом, а цвет Барби молодил ведущую. А вот для очередного эфира в «Останкино» 27 сентября артистка выбрала не менее элегантный аутфит. Она предстала в студии в белоснежной юбке плиссе, которую дополнила жакетом изумрудного цвета и туфлями-лодочками. Прямые локоны и макияж в нежных тонах завершили лук.

Екатерина подчеркнула свои стройные ноги и талию. Телеведущая не так давно оконфузилась, когда пришла на работу в платье наизнанку. Однако поклонники отметили, что даже тогда она выглядела женственно. На этот раз многие также одарили ее комплиментами.

«Какая вы трудяга», «Такая красивая», «Ох, как красиво сочетаются эти цвета», «Вы щеголяете в таких нарядах, что глаза радуются», «На вас в студии все засматриваются, даже соведущий», «Такие изящные ножки», «Екатерина, ну вы прям леди», «Обожаю такие юбки носить осенью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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