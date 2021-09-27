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Стриженова в белоснежной юбке плиссе и жакете изумрудного цвета сделала акцент на стройность

Телеведущая во время съемок продемонстрировала уточненный образ.

Стриженова в белоснежной юбке плиссе и жакете изумрудного цвета сделала акцент на стройность
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она уже давно ведет передачу «Доброе утро», а также еще один проект «Время покажет». В эфир Екатерина выходит почти каждый день и при этом ее образы всегда подобраны с особой внимательностью. В этом ей помогают стилисты. Также телеведущая зачастую отдает предпочтения нарядам, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

На днях Стриженова отметилась на работе в твидовом жакете и розовой юбке. Поклонники были восхищены ее нарядом, а цвет Барби молодил ведущую. А вот для очередного эфира в «Останкино» 27 сентября артистка выбрала не менее элегантный аутфит. Она предстала в студии в белоснежной юбке плиссе, которую дополнила жакетом изумрудного цвета и туфлями-лодочками. Прямые локоны и макияж в нежных тонах завершили лук.

Екатерина подчеркнула свои стройные ноги и талию. Телеведущая не так давно оконфузилась, когда пришла на работу в платье наизнанку. Однако поклонники отметили, что даже тогда она выглядела женственно. На этот раз многие также одарили ее комплиментами.

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae/

«Какая вы трудяга», «Такая красивая», «Ох, как красиво сочетаются эти цвета», «Вы щеголяете в таких нарядах, что глаза радуются», «На вас в студии все засматриваются, даже соведущий», «Такие изящные ножки», «Екатерина, ну вы прям леди», «Обожаю такие юбки носить осенью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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