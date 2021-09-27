Жанна Бадоева в обуви на платформе, зеленых микрошортах и черной косухе смешала несколько стилей в одном образе

Ведущая популярной программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева вполне может считаться иконой стиля.

Многие поклонницы включают по воскресеньям телевизор не только для того, чтобы узнать, как живут люди в других странах.

Они еще и с удовольствием разглядывают аутфиты Жанны Бадоевой.

На этот раз вместе со съемочной группой телеведущая побывала в Чехии, в курортном городе Карловы Вары. На прогулку по нему Жанна Бадоева облачилась в черную косуху, челси на платформе и зеленые микрошорты.

«Карловы Вары очень интересное местечко! Я бы сюда приехала отдыхать», — призналась Жанна Бадоева в микроблоге, поделившись снимком с прогулки.

Аутфит телезвезды оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна, указав лишь на один небольшой недочет.

«Образ Жанны Бадоевой выглядит модным, уместным, актуальным, особенно, зеленый цвет шорт говорит нам об этом, – отметила Алсу Арна в беседе с Teleprogramma.pro. — Единственное, цвет укороченных шорт можно повторить еще где-то – можно в серьгах, можно в носках, можно — и там, и там. В образе использовано несколько стилей. Косуху, тем более, в черном цвете, можно уже считать классикой. Так же как и ботинки челси. Но здесь добавлен модный в нынешнем сезоне элемент – платформа. В образе используется успокаивающая и связывающая его рубашка черного цвета – тоже из классического гардероба. Поэтому все по отдельности является базой классического гардероба. За исключением яркого цвета шорт и платформы на обуви. Сумка с клепками является элементом этнического стиля, и она отлично вяжется с классикой. Словом, классика связывает несколько стилей в этом образе».

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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