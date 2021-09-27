«Блеклость, простота»: яркая Стоцкая удивила выбором оттенков для осеннего образа

Анастасия Стоцкая – заядлая модница. С постоянной регулярностью в ее инстаграм появляются снимки, на которых артистка позирует в самых разных образах. На этот раз она примерила косуху черного цвета и светлые джинсы.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Оксана Шлентова отметила, что на фоне яркой внешности Анастасии данный аутфит кажется «скучным, блеклым, слишком простым».

«Я бы поменяла цвет свитера на более яркий весенний – желтый, зеленый, голубой. В тон свитера добавила бы и сумочку яркого цвета. Например, красиво бы смотрелось сочетание цветов коричневой кожаной куртки и зеленого свитера. Также дополнить образ и сделать его выразительным помогут украшения. Например, колье или цепь средней толщины цвета золота. Для такой яркой выразительной внешности, как у Анастасии, желательно подбирать образы хотя бы с одним ярким цветовым акцентом, чтобы поддержать харизму и типаж. В образе Анастасии не хватает цвета! Общее впечатление от данного образа – серость, блеклость, простота», — сказала Шлентова.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай. Опыт работы с 2019 года.

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