«Это новый тренд»: Юлия Снигирь в актуальном наряде с джинсами модного оттенка появилась в Сочи

Минувшую неделю Юлия Снигирь и Евгений Цыганов провели в Сочи, где проходил «Кинотавр». Как ранее отмечала актриса, на фестивале она не была восемь лет. На премьерах фильмов Юлия впечатляла гостей своими образами, а Евгений — посвежевшим внешним видом. Актер заметно похудел и, как отметили многие фанаты, даже помолодел.

Для одного из таких выходов пара выбрала стиль casual. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что актриса примерила актуальный для этой осени образ.

«Сочетание черного верха и джинсов оттенка ivory или off-white сегодня очень актуальны в стилистике casual. Простой образ Юлия дополнила черными лоферами и подходящей по объему и цвету сумкой. Это дорогие статусные предметы, поэтому образ не выглядит скучным или «простоватым». Отсутствие украшений — это новый тренд, который актриса своевременно уловила. Так что добавлять какие-либо аксессуары в такой образ не стоит», — сказала Маковей.

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Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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