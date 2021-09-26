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Акцент на кашемир: Меган Маркл появилась на публике в пальто шестилетней давности

Герцоги Сассекские находятся в Нью-Йорке.

Акцент на кашемир: Меган Маркл появилась на публике в пальто шестилетней давности
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри впервые за долгое время появились на публике. В конце недели они прибыли в Нью-Йорк, где приняли участие в Global Citizen Live. Это 24-часовое мероприятие, в эфире которого приглашенные гости говорили о важности вакцинации от коронавируса.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

На одной из официальных встреч Меган появилась в кашемировом пальто цвета «кэмел», фасон которого напоминал удлиненный жакет. Его она накинула поверх шелковой рубашки оттенка кофе с молоком. Брюки актуального кроя подобрала в тон.

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Внимательные фанаты экс-актрисы отметили, что в этом же пальто она уже выходила в свет. Есть лет назад актриса красовалась в нем на Мальте. Об этом пишет Town and Country.

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