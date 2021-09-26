Меган Маркл в платье Valentino за 5 400 долларов появилась на публике с принцем Гарри

Меган Маркл появилась на публике впервые после рождения дочери. Герцоги Сассекские отправились в Нью-Йорк, где принимают участие в Global Citizen Live. Это 24-часовое мероприятие, в эфире которого приглашенные гости говорили о важности вакцинации от коронавируса.

На концерте, в котором также приняли участие Андреа Бочелли, Билли Эйлиш, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженнифер Лопес, Кайли Миноуг, Меган появилась в белоснежном платье Valentino.

«Так приятно быть снова с вами. Кажется, что эта пандемия будет вечно. Но мы знаем, как приблизить ее к концу», — сказала Меган под бурные аплодисменты.

Короткий наряд свободного кроя, декорированный искусственными цветами, стоит 5 400 долларов (почти 392 тысячи рублей). Его экс-актриса дополнила черными туфлями на шпильке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.