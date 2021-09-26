Костюм Louis Vuitton и балетки Dior: Рудковская позировала в наряде за 375 тысяч рублей

Накануне Яна Рудковская запустила личный марафон для сильных и успешных женщин. Продюсер и бизнесвумен утверждает, что это уникальный продукт для целеустремленных девушек.

Идею Яны уже оценили ее друзья. В их числе и известный YouTube-блогер Алена Жигалова. В своем инстаграм она поделилась снимком с Рудковской.

Яна позировала в пижамном костюме Louis Vuitton, стоимость которого составляет 275 тысяч рублей. Образ блондинка завершила красными балетками Rose Fantastique из новой коллекции Dior. Они украшены вертикально расположенной розой на носке и шипами на ремешке. Цена модели – 100 тысяч рублей.

Напомним, недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдохнули в Турции.

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