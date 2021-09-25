Марина Зудина в черном платье в пол с открытой спиной появилась на красной дорожке «Кинотавра»

Актриса не могла пропустить церемонию закрытия кинофестиваля в Сочи. Для такого случая она выбрала женственный аутфит.

Марина Зудина несколько лет назад пережила смерть Олега Табакова. Она была рядом с великим артистом до последних дней его жизни. Актриса первое время держалась в тени, но потом стала выходить в свет. Она также снялась в сериале «Содержанки». Теперь для нее отрадой являются не только дети: сын Павел и дочка Мария, но и внучка Миа, которой недавно исполнился годик.

После отпуска в Хорватии Марина приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр». Она посещала разные мероприятия и накануне отметилась на светской вечеринке в белом платье миди. А вот 25 сентября состоялось закрытие фестиваля. На этот раз для красной дорожки актриса выбрала черное атласное платье в пол с ниспадающими рукавами и такой изюминкой, как открытая спина.

Наряд подчеркнул фигуру 56-летней звезды. Зудина собрала волосы в пучок и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза. Она с удовольствием позировала фотографам.

Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что вдова Табакова похорошела. «Шик! А глаза такие счастливые!», «Шикарная вы в шикарном платье!», «Какой у вас вкус», «Спинка бесподобна», «Очень элегантно! Браво», «Вами все любовались», «Грация во плоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Позже актриса насладилась концертом и узнала, что главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики. В нем главную роль сыграла дочь Сергея Бодрова — Ольга.

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