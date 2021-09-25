На дерзком спорте: Клава Кока показала образ в уличном стиле с бюстгальтером наружу

Исполнительница Клава Кока разместила на личной странице в Instagram снимок в ярких спортивных вещах. Примечательно, что из-под них выглядывало нижнее белье знаменитости.

Клава Кока выбрала белый кроп-топ и травяные брюки на резинке. Под короткую майку артистка надела черный бюстгалтер Versace с золотистым логотипом модного бренда. В качестве аксессуаров блондинка использовала серебристые цепи и кулон в виде сердца, а также серьги под цвет спортивных брюк.

Клава оголила плоский животик, а руками придерживала ярко-желтую дутую жилетку. Ранее похожим изделием похвасталась телеведущая Ксения Бородина. Вот только экс-избранница бизнесмена Курбана Омарова предпочла зеленый вариант утепленной куртки без рукавов.

К слову, в качестве обуви на Коке были белоснежные кроссовки с ярко-розовыми, зелеными и желтыми вставками. Ими артистка завершила свой образ в уличном стиле.

Напомним, ранее Клава Кока впечатлила стилиста образом с красным бра поверх платья цвета фуксии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.