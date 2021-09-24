«Не затеряется в толпе»: Светлана Бондарчук прогулялась по Петербургу в ярко-розовом пальто и с сумочкой Celine Triomphie

Редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук провела несколько дней с мужем Сергеем Харченко и его дочкой в Санкт-Петербурге.

Звезда и ее избранник поселились в отеле в самом центре города на Неве, на Набережной реки Мойки.

Хмурую питерскую осень Светлана Бондарчук решила расцветить самой собой. Точнее, нарядами, которые она взяла в Санкт-Петербург.

Во время прогулки по Северной Пальмире Светлана Бондарчук предстала в ярко-розовом пальто, дополнив его зеленым шарфом.

«Жить на Мойке даже в пасмурную погоду удается ярко. И по мне это видно, правда?» — спросила у своей аудитории Светлана Бондарчук под фото в Instagram.

Подписчики светской львицы пришли в восторг и сделали звезде массу комплиментов. С теми, кто восхищен образом Светланы Бондарчук, согласна модный эксперт Teleprogramma.pro Марина Морикова.

«Светлана Бондарчук всегда отличалась выбором ярких цветов для своего гардероба, — отметила стилист Марина Морикова в беседе с Teleprogramma.pro. — В этом сезоне она выбрала розовое пальто не случайно! Как ни странно, но розовый перешел к нам в гардеробы из летнего в осенний сезон. Так непрямолинейно выражается тренд на нулевые в моде. Сочетание с оттенками зеленого также весьма актуально. В качестве аксессуара Светлана выбрала Сумку бренда Celine Triomphie, одной из самых желанных сумочек этого года по версии трендового агентства The Lyst. Благодаря удобной обуви, образ располагает к прогулкам и в нем точно нельзя затеряться в толпе».

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова — стилист. Занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и мероприятий, сотрудничает с брендами Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas и другими. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — три года.

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