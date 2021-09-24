«В огороде бузина, а в Киеве дядька»: Александр Васильев высказался о стиле Анны Нетребко

Модный эксперт, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев высказался по поводу стиля оперной дивы Анны Нетребко, недавно отметившей свое 50-летие.

Отдавая дань яркому сценическому и вокальному таланту певицы, Александр Васильев нелестно отозвался о манере Анны Нетребко одеваться. Он упрекнул звезду мировой оперной сцены в отсутствии вкуса и стиля.

С Анной Нетребко Александр Васильев знаком лично, и та даже консультировалась у него по поводу того, как ей стоит одеваться.

«Я рекомендовал ей не пестрить, аккуратно подбирать цветовые сочетания, чтобы не получалось так — в огороде бузина, а в Киеве дядька, — высказался Александр Васильев. — Я не говорю, что я ей чем-то помог. Но тем не менее я считаю, что в целом она правильно подбирает гардероб. А из силуэтов мне больше всего нравится new look, корсетный верх и широкая юбка».

Любовь Анны Нетребко к ярким оттенкам и цветочным принтам Александр Васильев объясняет происхождением певицы: она южанка и кубанская казачка. А женщины этих кровей всегда стремились выделяться.

«Не могу сказать, что ее вкус является образцовым. Но в личной беседе со мной Анна говорила, что она и сама это знает, — цитирует Александра Васильева 7days. — Артистка одевается по большей части в курортные и тропические цвета: ярко-оранжевый, ярко-синий, ярко-зеленый, ярко-розовый, ярко-желтый».

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