«Определенно украшает беременность»: Нюша в полупрозрачном платье и меховых шлепках сразила фанатов

Певица для прогулки выбрала откровенный наряд, который оценила стилист Диана Кутепова. Она назвала его трендовым.

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она давно стала кумиром миллионов людей. Певица любит носить не только платья, но мини-шорты. И это при том, что она в этом году отпраздновала 31-летие. Артистка замужем за Игорем Сивовым и растит дочку Симбу. А минувшим летом пара призналась, что снова ждет пополнения в семье.

больше по теме Беременная Нюша в кофейном платье с разрезом и на каблуках блеснула мощными бедрами Певица принарядилась для вечера в Париже. Она восхитила своей фигурой поклонников и коллег.

Примечательно, что Нюша много путешествует. Осенью она снова отправилась в отпуск. Несколько дней певица провела в Париже, а потом отправилась в Барселону. Во время прогулок по романтичному городу она облачалась то в тренчи, то в силуэтные платья из трикотажа. Один из ее образов привлек внимание публики.

Нюша облачилась в черное полупрозрачное платье мидакси и куртку-рубашку. Наряд дополнили меховые шлепки и сумка из кожи. Платье подчеркнуло формы певицы и ее округлившийся живот. Некоторые поклонники посчитали, что такой лук слишком откровенные. А вот преданные фанаты осыпали ее комплиментами. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Диана Кутепова.

«Нюша в очередной раз радует трендовыми образами. Сочетание сексуального обтягивающего платья и меховых шлепок так смело и комфортно выглядит. Нюшу определенно украшает беременность, и она отлично это подчеркивает. Look для прогулки выбран отличный. Несмотря на полупрозрачное платье, выглядит все довольно сдержанно и уместно, за счет легкой гладкой рубашки из шелка и грубой сумки. Здесь мы видим явное проявление стиля спорт-шик, что определенно характеризует Нюшу. Вообще Нюша со своим стилем спокойно может стать иконой стиля, по крайней мере среди молодежи. Ее луки отвечают за комфортную элегантность и очень подходят под ее ценности. Нет красивее фигуры, чем беременная девушка, поэтому смело носите обтягивающие платья будучи беременной, если вам в них комфортно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Кутепова — персональный стилист и fashion продюсер фотосъемок. Окончила обучение в школе Self made на курсе персонального стайлинга у Татьяны Никейцевой. Дополнительно проходила курс по основам стилистики и мужскому стайлингу у Лейсан Усмановой. Так же курс у Карины Нигай Fashion блоггер. Опыт работы около трех лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.