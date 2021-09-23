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«Определенно украшает беременность»: Нюша в полупрозрачном платье и меховых шлепках сразила фанатов

Певица для прогулки выбрала откровенный наряд, который оценила стилист Диана Кутепова. Она назвала его трендовым.

«Определенно украшает беременность»: Нюша в полупрозрачном платье и меховых шлепках сразила фанатов
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она давно стала кумиром миллионов людей. Певица любит носить не только платья, но мини-шорты. И это при том, что она в этом году отпраздновала 31-летие. Артистка замужем за Игорем Сивовым и растит дочку Симбу. А минувшим летом пара призналась, что снова ждет пополнения в семье.

Примечательно, что Нюша много путешествует. Осенью она снова отправилась в отпуск. Несколько дней певица провела в Париже, а потом отправилась в Барселону. Во время прогулок по романтичному городу она облачалась то в тренчи, то в силуэтные платья из трикотажа. Один из ее образов привлек внимание публики.

Нюша облачилась в черное полупрозрачное платье мидакси и куртку-рубашку. Наряд дополнили меховые шлепки и сумка из кожи. Платье подчеркнуло формы певицы и ее округлившийся живот. Некоторые поклонники посчитали, что такой лук слишком откровенные. А вот преданные фанаты осыпали ее комплиментами. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Диана Кутепова.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«Нюша в очередной раз радует трендовыми образами. Сочетание сексуального обтягивающего платья и меховых шлепок так смело и комфортно выглядит.

Нюшу определенно украшает беременность, и она отлично это подчеркивает. Look для прогулки выбран отличный. Несмотря на полупрозрачное платье, выглядит все довольно сдержанно и уместно, за счет легкой гладкой рубашки из шелка и грубой сумки. Здесь мы видим явное проявление стиля спорт-шик, что определенно характеризует Нюшу.

Вообще Нюша со своим стилем спокойно может стать иконой стиля, по крайней мере среди молодежи. Ее луки отвечают за комфортную элегантность и очень подходят под ее ценности.

Нет красивее фигуры, чем беременная девушка, поэтому смело носите обтягивающие платья будучи беременной, если вам в них комфортно», — высказалась эксперт.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Кутепова — персональный стилист и fashion продюсер фотосъемок. Окончила обучение в школе Self made на курсе персонального стайлинга у Татьяны Никейцевой. Дополнительно проходила курс по основам стилистики и мужскому стайлингу у Лейсан Усмановой. Так же курс у Карины Нигай Fashion блоггер. Опыт работы около трех лет.

Диана Кутепова. Фото: Teleprogramma.pro

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