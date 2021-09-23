Стриженова в жакете в шотландскую клетку и юбке-футляре подчеркнула стройность ног

Екатерина Стриженова ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Она привыкла постоянно находится в кадре. Артистка также успевает играть в театре и уделять время своим родным. Она не скрывает, что порой для эфира ей подбирают наряды стилисты. Каждый раз она демонстрирует утонченные деловые образы.

Но на это раз с Екатериной случился конфуз. Она поняла, что на нее обращают внимание, когда шла по коридорам «Останкино». Потом телеведущая поняла, что так спешила, что надела платье наизнанку. В итоге ей пришлось переодеваться. В эфире она появилась уже в другом наряде.

Стилист подобрал для нее черную юбку-футляр и жакет в шотландскую клетку. Такой принт актуален не первый сезон. Об этом говорил еще историк моды Александр Васильев.

Образ артистки также дополнили туфли-лодочки алого цвета. Волосы ей собрали в небрежный пучок, открыв шею. Макияж с акцентом на губы завершил лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. «Это круто», «Очень стильно», «Клетка смотрится классно в деловых образах», «Какая вы стройная», «Очень красивый образ», «Такая утонченная», «Универсальный жакет, люблю такие вещи», «Екатерина, как вы хороши», «Нравится все в этом луке», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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