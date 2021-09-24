Как в три шага создать «свой» гардероб

Каждый сезон обновляются тренды, что-то выходит из моды, а что-то наоборот, возвращается. Чтобы быть стильной и при этом в тренде, важно иметь «свой» гардероб. Чтобы каждая вещь в шкафу подходила исключительно вам и при этом была модной и украшала.

Трансформационный стилист Наталья Дорохова рассказала, каких трех правил стоит придерживаться, чтобы создать свой индивидуальный гардероб. Смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Фото: DepositPhotos

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.