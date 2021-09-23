В нескромной позе! Водянова в широких брюках цвета кирпича и на шпильках блеснула ножками

Наталья Водянова не скрывает, что ставит на первое место семью. Выходные она всегда посвящает своим детям — Лукасу, Неве и Виктору от первого брака, а также Максиму и Роману от нынешнего мужа Антуана Арно. При этом модель также продолжает участвовать в модных показах и часто становится гостьей на светских раутах. Примечательно, что многодетная мама может похвастаться стройной фигурой.

Накануне Водянова посетила открытие выставки русского художника в Париже. Она также насладилась концертом с живой музыкой. Модель предстала на публике в наряде молочного цвета с юбкой миди. Ее сопровождал муж-миллиардер. А вечером они уже посетили галерею. Наталья переоделась в монохромный наряд, подчеркнувший ее стройность. Она появилась на публике в широких джинсах и блузке без рукавов цвета кирпича. Наряд дополнили туфли на шпильке.

Водянова сделала акцент на тонкие щиколотки. Жемчужное ожерелье и небольшая сумка дополняли ее лук. Модель провела вечер в компании друзей и своего питомца по кличке Кофе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит российская красавица. Многие осыпали ее комплиментами. «Спасибо вселенной за вас, Наталья! В вас соткано все лучшее, что дано женщине», «Какой красивый наряд, особенно цвет», «Как вам удается быть такой стройной?», «Наташа, очаровательна», «Талия завидная», «Какой у вас утонченный вкус», «Тростинка», — прокомментировали пост подписчики.

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