Модница недели: стилист оценила образы ведущей в шоу «10 sexy с Яной Кошкиной»

На телеканале Муз-ТВ стартовало новое шоу для взрослых «10 sexy с Яной Кошкиной». В полночь каждого воскресенья Яна будет рассказывать зрителям про горячие клипы, ну а мы, тем временем, оценим не менее горячую Кошкину. Точнее ее образы.

Наряды красавицы-ведущей рассмотрела эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Марина Морикова специально для рубрики «Модница недели».

«Вдохновлялись Дитой фон Тиз»

Первый образ – это силуэтное платье черного цвета. Наряд максимально подчеркнул эффектную фигуру Яны, чего, скорее всего, стилисты шоу и добивались.

«Яна Кошкина, несомненно, красивая, эффектная и харизматичная девушка. Амплуа, в котором она предстает в шоу, вполне соответствует заявленному формату телепередачи. Обтягивающее черное платье отсылает нас к будуарному настроению в духе бренда Agent Provocateur. Здесь и шнуровка, и сетчатые рукава, и элегантное декольте.

Мне очень нравится прическа, которую подобрали для Яны стилисты по волосам. Думаю, вдохновением здесь послужила знаменитая исполнительница шоу в стиле бурлеск Дита фон Тиз. Одно «но»: Дита никогда не загорает так сильно, поэтому 8 баллов».

«Заменить на размер больше»

Наверное, не показать пижамный костюм в ночном шоу было бы невозможно. Разумеется, его мы тоже увидим в шоу «10 sexy с Яной Кошкиной». Образ можно охарактеризовать, как стильный, модный, но не без «косяков».

«Продолжая тему будуара, Яна появляется в костюме пижамного кроя и принтом в стиле Versace. Последний отсылает нас к весьма актуальному сейчас тренду на 90-е. Античный принт Versace всегда несет с собой эксцентрику, роскошь и откровенную притягательность, а потому слишком глубокое декольте, открывающее нижнее белье, я бы уже не рекомендовала в этом костюме. Как и не актуальный в этом сезоне рукав ¾.

Туфли лодочки отлично гармонируют с костюмом по стилистике и выгодно сочетаются с принтом.

Я бы рекомендовала заменить верх костюма на размер больше. Этот прием поможет добавить хрупкости и элегантности образу. 7 баллов из 10».

«Розовое платье в духе Пэрис Хилтон»

Завершает нашу подборку еще одно элегантное платье по фигуре в насыщенном розовом цвете. Кто говорил, что розовый лучший оттенок для блондинок? Глядя на Яну в этом утверждении очень хочется усомниться.

«Тренд на 2000-е прочно входит в нашу жизнь. В розовом платье Яны вы наверняка увидите отсылку к популярной диве того времени Пэрис Хилтон. Не хватает лишь пушистого друга! Он, наверняка, помог бы оживить эфир.

Не смотря на смелость выбранной цветовой гаммы, образ не выглядит вульгарным за счет удачной длины платья и гладкой прически. Кроме того, оттенок наряда удачно вписывается в оформление студии, что также добавляет эффектности. Ставим образу уверенную 9-ку».

Подводим итог

Максимальное количество баллов эксперт поставила третьему образы – розовому платью Яны. Наряд в стиле Пэрис Хилтон получил 9 баллов из 10 возможных.

На второе место эксперт поставила черное будуарное платье в духе Диты фон Тиз. 8 баллов.

И, наконец, «бронза» у пижамного костюма. Этот образ мог получить большее количество очков, если бы костюмеры «не накосячили» с размером верха. В представленном же виде стилист не смогла поставить образу более 7 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова – стилист. Окончила Британскую высшая школу дизайна, Fashinology styling school по направлению «стилизация мужского и женского гардеробов»), имидж-студию Константина Богомолова в Риге и др. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и мероприятий. Опыт работы – 3 года.

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