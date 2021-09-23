«Остромодные детали»: Кейт Миддлтон примерила трендовый пиджак этой осени

Накануне Кейт Миддлтон побывала с рабочим визитом в Камбрии, где был открыт учебный центр Windermere Adventure при Королевских военно-воздушных силах. На первую часть мероприятия герцогиня Кембриджская вышла в пиджаке с поясом и черных джинсах скинни. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей считает, что образ Кейт очень продуман.

«Он несет не только «соответствие ситуации» — прогулка по озеру, интервью в память жертв Холокоста, но и включает в себя как отсылки к армейской истории (ботинки, тартан на «охотничьем» жакете).Одежда соответствует сезону и погоде (шерсть) и неформальному характеру мероприятия (фасон пиджака, свитер, джинсы, ботинки)», — сказала Маковей.

Также стилист отметила, что пиджак Кейт — это современная трендовая модель по фасону, длине и силуэту.

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«Накладные карманы и пояс из той же ткани с пряжкой – остромодные детали. Джинсы скинни сейчас не являются трендом, но хорошо сочетаются и с армейскими ботинками, и с жакетом. Кейт любит такой фасон, он подчеркивает ее стройные атлетические ноги. Поэтому она часто вписывает их в свои неформальные образы», — добавила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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