«Стильно и органично»: Михайловская добавила яркий акцент к осеннему образу

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская – самая настоящая модница. Ее инстаграм пестрит снимками с прогулок и отдыха, на которых актриса позирует в самых разных нарядах и образах. На этот раз звезда сериалов решила прогуляться в тренче бежевого оттенка.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Зульфия Образцова отметила, что в образе Анны отсутствуют какие-либо трендовые вещи. Но не всегда они нужны, если у человека есть свой персональный стиль.

«Здесь лук состоит из базового гардероба с добавлением яркого акцента – туфлей с леопардовым принтом. Цветовая гамма выдержана умело, спокойно — бежевый, коричневый, черный. В целом, Анна выглядит стильно и органично. Единственное, я бы заменила серьги в стиле этники на лаконичные золотые серьги-кольца, так как в образах с леопардовым принтом лучше быть сдержанным и не добавлять других акцентов в виде ярких цветов, принтов, крупных украшений», — сказала Образцова.

Справка Teleprogramma.pro

Зульфия Образцова — персональный стилист и Fashion продюсер фотосъемок. Образование: Европейская Академия Имиджа; Школа Моды и Стиля «Фаберлик» на базе МГУ. Опыт работы — год.

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